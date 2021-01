VIDEO ⟩ Rootsi kunstnik lõi 6561 metall-lillest lillevälja, mälestamaks tuhandeid koroonaohvreid

«Teine põhjus miks ma selle projektiga alustasin, oli see, et minu jaoks oli see nii hirmutav, et kui kellelgi oli koroona, siis keegi ei tohtinud selle inimese ligiduses viibida», selgitab kunstnik oma tegevust. Kunstniku sõnul oli olukord hirmutav, ning lilleplats näitab tema silmis austust kadunukeste vastu, kes jäid ilma tähelepanust, mida nad väärisid.