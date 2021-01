VIDEO ⟩ Rootsi kunstnik lõi 6561 metall-lillest välja, mälestamaks tuhandeid koroonaohvreid

Kui koroona jõudis Rootsi, käis meediast läbi palju suuri numbreid ja kannatanuid oli palju. BBC intervjuust selgub, et kunstnikul tekkis soov teha midagi kõigi nende arvudega, mis talle otseselt midagi ei tähendanud, kuid panid südame valutama. «Kõik oli hirmutav ja võõras» kirjeldab Geert tunnet, mida toimuv temas tekitas.

Murest murtud kunstnik hakkas valmistama lilli, et neid lähedal asuvale põllule viia. Iga metallist lilleke sümboliseerib mehe jaoks ühte hukkunut. Mees torkas maamulda koguni 6561 lille, täites suure tühja välja lilledega. Vaata videot SIIT.

Nii nagu on palju erinevaid inimesi, nii valmistas ka sooja südamega kunstnik mitmesuguseid lilli – igaüks omanäoline. Statistika kodulehe andmete põhjal käis kunstnik ja torkas lilli maamulda vastavalt päevastele näitajatele.

«Teine põhjus, miks ma selle projektiga alustasin, oli see, et minu jaoks oli nii hirmutav, et koroonahaigete ligiduses ei tohtinud keegi viibida», selgitab kunstnik oma tegevust. Kunstniku sõnul oli olukord hirmutav ning lilleplats austab tema jaoks lahkunuid, kes jäid elu lõpus ilma tähelepanust, mida nad väärisid.