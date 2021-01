Harry Potteri staari äsjasündinud poeg sattus koroonaviirusega haiglasse

Näitlejatar, kes sai laialdasemalt tuntuks tänu «Harry Potteri» filmidele, avaldas sotsiaalmeedia vahendusel, et tema kahekuune poeg Tenn on koroonaviirusega haiglasse viidud.

«Ma vaatasin uudiseid karantiiniperioodi kohta ühest isoleeritud toast haiglas. Vaene laps on koroonapositiivne. Temaga on kõik hästi, kuid õnneks ollakse tema suhtes valvsad ja ettevaatlikud,» avaldas näitlejatar Instagramis.

«See tüvi on äärmiselt võimas ja nakkav, seega ma loodan, et inimesed on eelseisvatel nädalatel äärmiselt hoolsad. Ma tõesti ei tahtnud, et meie pere uus aasta niimoodi algaks. Ma tõesti ei tahtnud nii ruttu pärast traumeerivat sünnitust haiglas tagasi olla,» lisas ta.