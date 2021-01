Inglannast jalgratturi arvates nägi ta müütilist koletist

«Teda nähes meenusid mulle muinasjutukoletised, kuid ka Burfordi koletis. Selliseid musta värvi leopardisarnaseid loomi on siin ka varem nähtud, minule oli see esimene kord. Ta liikus nagu kiskja ja kui mu jalgrattatuli temale langes, oli näha kahte punast silma,» sõnas naine.

Briti meedia on ka varem teatanud Oxfordshire’is nähtud kummalistest loomadest, kõige sagedasemad tähelepanekud on olnud Cotswoldi looduskaitsealal, kuid ka Burfordis ja Bicesteris.

Inimesed on üritanud looma jäädvustada, kuid väidetavalt liigub ta kiiresti ja oskab hästi varjuda, mille tõttu on fotod üsna udused ja need on tehtud kaugelt.