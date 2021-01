VAHI VÄRKI ⟩ Inglise seltskonnatäht jagab fännidega oma «räpast saladust»

Briti tõsielusarjast «Geordie shore» tuntuks saanud Chloe Ferry jagas Instagramis järjekordseid bikiinipilte. «Väike räpane saladus,» kirjutas ta salapäraselt pildiallkirjaks.

Millisest saladusest küll jutt käib? Ega seda me kindlalt ei teagi – selleks võib olla uhke nabaneet, millega ta pildil eputab või siis tõik, et samal ajal kui Suurbritannia taas lukku on pandud, viibib ta Dubais puhkusel...

Noore naise välimus on aastate jooksul palju muutnud ning ta ei tee ka ise saladust sellest, et on end siit-sealt n-ö tuunida lasknud.

Juunis kirjutas kohalik meedia ka, et naine on lausa 12 kilogrammi alla võtnud. Chloe kommenteeris teemat ka oma Instagrami lehel öeldes, et sel teemal postituste jagamine on nõudnud temalt palju julgust.

«Kõik sai alguse mõni aasta tagasi, kui mindi väga noorelt tähelepanu keskpunkti ja avalikkuse ette pandi. Mu elu kõiki aspekte kommenteeriti – kõigest kõige enam aga minu välimust,» rääkis Ferry.

«Olen tugev inimene, kuid ärgates iga päev selliste kommentaaride peale nagu «sa näed paks välja» või «mine rinnaoperatsioonile», hakkab see tõesti sinu peas torkima ja see paneb mõtlema, kas neil inimestel on õigus – kas mul on vaja rinnaoperatsiooni või pean kaalust alla võtma.»

«Tahtsin kiiret lahendust ja pöördusin iluoperatsioonide poole, mõeldes, et kõik need kommentaarid kaovad üle öö. See ei saanud olla tegelikkusest kaugemal! Tegelikult need kasvasid!» avaldas Ferry, kes sai pärast iluoperatsioone veelgi enam negatiivseid kommentaare oma välimuse kohta. «Lõpuks tekkis mul hirm fotosid postitada.»

«Sel hetkel tegin elustiili valiku, hakkasin trennis käima ja oma keha eest hoolitsema. Minu jaoks oli see minu enda väike põgenemishetk, paus negatiivsusest, mida sotsiaalmeedia minu ellu tõi.»