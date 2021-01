Välismeedia: Bondi-tüdruk Tanya Roberts on meie seast siiski lahkunud

TMZ kirjutab, et Roberts suri Los Angelese Cedars-Sinai haiglas esmaspäeval. Robertsi kallim Lance O'Brien oli päev varem, pühapäeval ekslikult teatanud, et näitlejatar on meie seast lahkunud.

Nüüd kinnitas O'Brien TMZ-le, et sai esmaspäeva õhtul arstilt kõne, et Tanya on tõepoolest surnud.

TMZ vahendas 4. detsembril esimesena, et meie seast lahkus Victoria Leigh Blum, keda tunneme paremini lavanime Tanya Roberts (65) järgi. Meediaväljaandele oli kurba uudist kinnitanud näitlejanna esindaja.

Teisipäeva hommikul selgus, et Robertsi esindaja Mike Pingel kuulutas oma kliendi ekslikult surnuks.

Kõik sai alguse haiglas. Nimelt kukkus Roberts jõulude ajal pärast koeraga jalutamist kokku ning ta viidi haiglasse, kus ta on siiani hingamisaparaatide alla. Pühapäeval külastas Robertsit tema pikaajaline kallim Lance. Naise haiglavoodi kõrval olles nägi Lance, kuidas naine pani silmad kinni ja lahkus haiglast teadmisega, et Roberts suri.

TMZ-le juhtunut kommenteerinud Lance väitis, et ta sai pühapäeval arstidelt kõne, et Robertsi seisund pole hea ning see halveneb kiiresti. Mehele öeldi, et see kõik võib lõppeda naise surmaga. Lance läks seejärel haiglasse Robertsit vaatama. Seal olles avas näitlejanna ühel hetkel oma silmad, proovis kallima kätt haarata, kuid sulges siis taas silmad ja Lance'i sõnul justkui lahkus meie seast.

Lance oli endast väga väljas ning kõndis palatist ja haiglast välja nii, et ta haiglatöötajatega ei rääkinudki. Pingeli sõnul võttis ta Lance'i haiglast peale ja mees oli talle öelnud, et Roberts suri tema käte vahel.

«Kui me teda tema viimastel hetkedel hoidsin, avas ta oma silmad,» tsiteeris Pingel Lance'i meediaväljaandele, kui esindaja teisipäeval oma kliendi surmast teatas.

Lance'i sõnadest ja öeldust tulenedes teatas Robertsi esindaja Pingel, et näitlejanna suri 3. jaanuaril. Tegelikult on Roberts veel elus.