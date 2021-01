Edukas tennisetegelinski: ülekaalus Serena Williamsil oleks aeg karjäärile joon alla tõmmata

Pärast lapse sündi on ta jõudnud küll neljal korral finaali, seda 2018 ja 2019. aastal Wimbledonis ja US Openil, kuid igatsetud 24. suure slämmi tiitlit pole tulnud, vahendas Tennisnet.

Järgmine võimalus terendab Serena Williamil veebruaris Melbourne`is. Teada on, et enne Austraalia-reisi on Williams hoolega treeninud.