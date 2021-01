VIDEO ⟩ Antwerpeni linnapea riietuses oli nüanss, mis ajas teda intervjueerinud ajakirjaniku naerma

De Wever andis kohalikule telekanalile uuel aastal oma kodust videointervjuu, kuid ta unustas viigi- või teksapüksid jalga tõmmata ja oli vaid aluspükste väel, teatab brusselstimes.com.

Teda intervjueeris ajakirjanik Kim Debrie, kes suutis aluspükste väel olnud linnapead kuulata vaid paar minutit ja siis puhkes südamest naerma.

«Sul on väga vahva särk, oletan, et panid selle selga intervjuud silmas pidades, kuid allpool on midagi puudu, sest sul on vaid aluspüksid,» sõnas intervjueerija naeruga võideldes.

Linnapea De Were ei saanud kohe aru, mida ajakirjanik talle ütles ja oli hämmeldnud. Siis ta mõistis, et ta selja taga on peegel, mis näitab, et ta on üsna koduselt riides.

De Were ei lasknud end sellest seigast häirida ja ta keeras kaamera nii, et ka alakeha oli näha.

«Ma ei mõelnud üldse sellele, et mu seljataga on peegel. Aasta algas kummaliselt, see jääb pikaks ajaks meelde,» nentis flaamlasest linnapea.

De Weveri poliitiline konkurent Georges-Louis Bouchez teatas pärast intervjuu nägemist Twitteris, et tal on Antwerpeni linnapeale kingitus – Belgia lipu värvides bokserid.