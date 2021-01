KUHU INGEL KADUS ⟩ Talendisaate nunnu lapsstaar on teinud mõne aastaga ehmatava stiilimuutuse

Grace on praeguseks jätnud lauljakarjääri sinnapaika, kuid postitab aktiivselt sisu nii Tiktokis kui ka Instagramis. Kui aga postituste all poleks nimesid, oleks lausa raske uskuda, et tegu on tõesti sama tüdrukuga, kes 2016. aastal ingli häälega inimeste südamed võitis.