PILDID ⟩ Instagramis levib julgete neidude seas eriti «kuum» trend – lumebikiinid!

Briti kõmumeedia väljaanne Daily Star vahendab, et USA Playboy modell Christine Mae soovib püstitada maailmarekordit. Nimelt on Christinel plaan poseerida kõige külmemas kohas ja teha seda vaid bikiinisid kandes.

Rekordi püüdmiseks on Christine juba lumises Kanadas esimesed katsed teinud. Väidetavalt oli tol päeval temperatuur -26 kraadi ja Christine külmetas fotode nimel korralikult.

«Seal oli väga külm, aga mul oli väga lõbus. Seega ma eirasin mõneks ajaks seda külma,» tõdes Christine. Küll aga ei olnud bikiinisessioon ikkagi puhas lust ja lillepidu. «Mu tagumik külmus ära,» kurtis Christine, kuid jäi siiski positiivseks, «aga see kõik tuli väga sensuaalne välja. Ma kujutasin, et olen eksinud jänku keset jääd.»

Kas ka maailmarekord tuli, seda Christine ei täpsustanud, kuid ilmselgelt on Playboy modellil lumiste bikiinipiltide puhul vaja midagi enamat, et silma paista. Põhjus selles, et instakaunitaride seas on üha populaarsemaks muutumas trend snowbikini ehk lumebikiini.

Kui tavaliselt võetakse bikiinid välja pigem kuuma rannailmaga, siis instakaunitarid on võtnud eesmärgiks vahetada kõrged temperatuurid madalate vastu. Tundub, et keegi ei taha panna bikiinisid talveks sahtlisse suve või puhkust ootama.

Tegu pole aga millegi uuega. Sellest trendist 2019. aastal rääkinud suunamudija Breanna tõdes, et see on tema sõprusringkonnas olnud traditsiooniks juba aastaid, kuid Instagram tegi sellest kõigest trendi, vahendab New York Post.

Trend sai arvatavasti suurema hoo sisse 2018. aasta detsembris, kui Kendall Jenner (alumisel pildil) karvase mütsiga ja bikiinides Colorado osariigi lumisel mäel poseeris. See postitus on praeguseks kogunud üle 7,5 miljoni positiivse reaktsiooni.

Tundub, et trend on ikka moes ja talvel tehtud bikiinipilte (ja isegi pesupilte) on viimaste nädalate jooksul Instagrami lisatud nii Ameerikast, Itaaliast, Ukrainast, Jaapanist, Venemaalt ja mujalt.