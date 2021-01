PILTUUDIS ⟩ Lumememme uus tase: eestlasi naerutab Viimsi seksikas lumemimm

Elu24 jagas alles hiljuti ohtralt pilte julgetest neidudest, kes on Instagramis kaasa läinud snowbikini ehk lumebikiini trendiga. Kui tavaliselt pannakse bikiinid selga pigem kuuma rannailmaga, siis paljud instakaunitarid on bikiinides hoopis lumes «hullanud». Neid trendikaid pilte näed SIIT.

Nüüd tundub, et Eestis on trendi märgatud, kuid sellele on leitud veidi teistsugune lahendus. Nimelt postitati 6. jaanuaril Redditi Eestile pühendatud seinale kaks huumoripostitus pealkirjaga «Ainult Viimsis???». Postituse sisuks on kahest fotost koosnev pilt. Fotod on tehtud eriti omapärasest ja kurvikast lumememmest, kellel on selga värvitud punased bikiinid.

Kurvikal lumememmel on valged juuksed, punased huuled, lisatud on isegi natuke lau- ning kulmuvärvi. Pähe on lumememm saanud endale stiilse mütsi. Postituses ei täpsustata, kes on lumememme autor ja ei saa ka kindlalt väita, et tegu on tõepoolest just Viimsi lumememmega.

Kuid seos lumebikiini trendiga on kindlasti olemas ja netirahvale pakkus see postitus küllaga huumorit. Vähem kui ööpäevaga sai see juba üle 400 positiivse reaktsiooni.

Postituses pakuti uudse välimusega lumememmele ka värskemaid nimetusi. Näiteks arvati, et tegu võiks olla lumemimmi või lumemudijaga.