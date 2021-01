Dopinguga põrunud Rootsi maadlusstaar hilines vaide esitamisega ühe päeva: karjäär otsas

See võib tähendada aga 33-aastasele rootslannale sportlaskarjääri lõppu. Oktoobri lõpus määrati Franssonile 4-aastane võistluskeeld, sest maadleja eelmise aasta veebruaris antud B-proovist leiti samuti anaboolse steroidi - metüültestosterooni - jälgi.

Fransson on veendunud, et langes sabotaaži ohrvriks, vahendab Iltalehti.

«Olen sada protsenti kindel, et ei ole kunagi dopingut tarvitanud. Olen otsinud tõendeid, kuid ei suuda seda tõestada. Ma ei tea, kuidas need ained minu organismi võisid jõuda. Olen veendunud, et siin on midagi valesti,» rääkis Fransson oktoobris SVT-le.

«Kuidas tõestada midagi sellist, mida pole olnud? See on nii raske. Olen väga pettunud.»

Jenny Fransson (sinises) FOTO: Toru Hanai/REUTERS/Scanpix.

Fransson on pärast dopinguproovi positiivseks osutumist uurinud erinevaid variante, kuidas ained maadleja organismi võisid sattuda. Üks huvitamatest teooriatest on, et metüültestosteroon sattus rootslanna organismi teise maadleja ripsmete kaudu.

«Alates jaanuarist olen kõvasti guugeldanud. Minu arusaamist mööda sisaldab kõnealust ainet üks ripsmemääre, mis on saadaval nii pulbri, sprei, kui ka tabletina. Spordiameti andmetel on seda võimalik hankida ainult tableti kujul. Seepärast arvasin, et keegi söötis mulle selle tableti ilma minu teadmata sisse. Aga guugledades selgus, et seda ainet on ka teistes vormides.»

Aasta alguses eemaldati Fransson Rootsi maadluskoondisest ning ta jäi ilma Rootsi olümpiakomitee toetusest.

«See kõik tundub nii ebaõiglane, nii lihtsalt ei saa juhtuda. Elan nagu mullis ja kujutan ette, et midagi pole juhtunud. Ainult nii suudan veel hommikuti voodist tõusta. Tunnen end äärmiselt halvasti,» kirjeldas Fransson eluolu kaks kuud tagasi.

33-aastane Fransson on vabamaadluses 2012. aasta maailmameister ning 2016. aasta olümpiamängude pronksmedali omanik. Kuna võistluskeeld kehtib kuni 2024. aastani, siis Dagens Nyheteri andmetel loobus Frannson nüüd tippspordist.