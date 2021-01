Karmid reeglid: tennisepaar ei tohi Australian Openi ajal kokku saada

«Meile tuli kiri, et karantiiniperioodil ei tohi omavahel kohtuda, et ei laieneks nende inimeste ring, kellega võib suhelda,» märkis Svitolina Venemaa spordiuudiste agentuuri sports.ru vahendusel. Karantiini esimesel nädalal tohib Svitolinal olla vaid üks treeningupartner ja samuti võib ta kohtuda treeneriga, aga mitte teiste tennisistidega.

«On selge, et kogu sel perioodil me ei ole teineteisest kuigi kaugel, aga kokku saada ei tohi. Mõnikord on teatud reeglid arusaamatud, aga neist peab kinni pidama. Usun, et austraallased loovad aasta esimese suure slämmi ettevalmistuseks head tingimused ja peavad turniiri õnnestunult,» vahendas Tennisnet Svitolina sõnu.