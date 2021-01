VIDEO ⟩ USA Kapitooliumi kaoses hukkunud naine oli kinnitamata andmetel USA õhujõudude ekspiloot

Politsei pressiesindaja Dustin Sternbeck sõnas, et naise isik tehakse kindlaks ja teda tulistanud inimest otsitakse. Ka on veel selgusetu, miks naise pihta tuli avati.

Kinnitamata andmetel on hukkunud naine Ashli Babbitt, kes oli USA õhujõudude endine piloot ja Donald Trumpi tulihingeline toetaja. 35-aastase ameeriklanna sotsiaalmeedia postitustest on näha, et ta uskus vandenõuteooriatesse.