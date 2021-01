KARMID REEGLID ⟩ Kelly Sildaru avab koroonaaegsete spordivõistluste telgitaguseid

Novembri lõpus käis Kelly selle hooaja esimesel võistlusel Austrias. Auhinnatud suusataja kirjutab oma Youtube'i keskkonnas avaldatud vlogi ehk videoblogi all, et võistluse toimumise ajal oli Austria koroonaviiruse tõttu lukus ning ka võistluse toimumine oli algselt küsimärgi all.