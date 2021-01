VIDEO ⟩ Juht lukustas end autosse ja hakkas vaidlema, politsei purustas autoakna

Eile päeval Taavi Usta poolt jagatud klipist saab aimu, kuidas võib lõppeda politseiga koostööst keeldumine. Eemalt paistvast Viking Line'i laevast võib järeldada, et vahejuhtum eidis aset A-terminali juures Tallinnas.

Üle kahe minuti kestvale videole on filmitud, kuidas Usta vaidleb patrulliga, kes käsivad tal akna avada ja dokumente näidata. Pärast mitmeid hoiatusi ning mehe peetud loengut õigustest purustatakse tema aken. Mees lisas videole ka süüdistuse, et politsei «ei tunne seadust» ja on «nõrga närvikavaga».