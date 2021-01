PILDID ⟩ Kamtšatkal otsiti joajää varingu alla jäänud matkajaid

Kamtšatka võimude teatel said päästjad varingust teada täna kell 14.20 kohaliku aja järgi ja päästemeeskond suundus joa juurde, kaasas lõhnakoer, teatab interfax-russia.ru.

Jäävaringus kaotas elu üks inimene ja kolm said vigastada.

Regionaalvalitsuse pressiteenistuse andmetel viidi kaks inimest Petropavlovsk-Kamtšatski piirkondlikku haiglasse. Arstid jälgivad nende seisundit, mis on raske.

Arstide teatel on üks ravil olev kannatanu 2010. aastal sündinud poiss, kes sai pea-, lülisamba- ja rindkerevigastuse. Ta on intensiivravis ja ta seisund on raske.