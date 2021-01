«Iris 3!🥳 Rõõmsat uut aastat! Ja aitäh neile, kes emmet ka sünnipäeval meeles pidasid,» tänas laulja, kes tähitstas oma sünnipäeva 24. detsembril.

Kusjuures tuleb mainida, et eelmist uusaastatervitust Maarja-Liis selle postitusega vist üle ei trumbanud. Nimelt teavitas laulja 2. jaanuaril 2020, et on nüüd kahe lapse ema, nende perre sündis poeg, kes sai nimeks Raul. «Meid on nüüd viis. Aitäh teile, kes mind sünnipäeval meeles pidasite. Rõõmurikast ja teguderohket uut aastat!» üllatas laulja fänne.

Maarja-Liis ja tema elukaaslane Fred Kriegeri (42) on olnud koos alates 2005. aastast ja kuulduste kohaselt särab lauljatari sõrmes juba pikemat aega ka kihlasõrmus, kuigi paar ise pole seda kunagi kinnitanud.