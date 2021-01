VAATA ⟩ Eesti räppari Majorlilkweeni värskes muusikavideos teeb kaasa ka tuntud Britney Spearsi madu

Eesti juurtega New Yorgi muusik ja modell Alexandra Elizabeth Ljadov, artistinimega Majorlilkween, ei ole lasknud pealesunnitud vaba aega niisama raisku minna. Eestlanna on ennast senisest veelgi enam pühendanud muusika ja videote produtseerimisele.

«Koroona ajal tegelesin palju muusikaga ja mul valmis mixtape «Prada princess», mis ilmub sel suvel koos vingete visuaalidega. Samuti on mul olnud võimalus teha koostööd USA räppari Bodega Bamz'iga,» võtab Alex eelmisel aastal tehtu kokku.

Eesti juurtega New Yorki muusik ja modell Alexandra Elizabeth Ljadov ehk Majorlilkween (paremal) koos Bodega Bamziga. FOTO: Promopilt

Bodega Bamz on New Yorgi räppar ja näitleja. Ta on kokku pannud mitmeid tähelepanu pälvinud lühialbumeid, teinud koostööd A$ap Fergi ja Tekashi 6ix9ine'iga. Lisaks on mees andnud välja kolm albumit ning osalenud mitmes filmis ja teleseriaalis, näiteks «SMILFis» ja «FBI-s».

Harlemi räppar kohtas eestlannat moesõul. ««Venom» sündis väga orgaaniliselt peale New Yorgi tänavariiete brändi Kidsuper moesõud, millest mina ja Alex mõlemad osa võtsime,» rääkis Bodega Bamz ja täpsustas, «sealt saime väga ägeda elamuse ning läksime saadud energia ja inspiratsiooniga otsejoones stuudiosse. Kui produtsent musa käima pani, siis hakkasime mõlemad edasi-tagasi freestyle'ima (vabas, ettevalmistamata vormis räppima - toim) ja nii lugu sündiski.»

Loo idee oli Bodega Bamzi sõnul ühendada kõrgmood ning «mul on jumala suva» suhtumine USA räppari enda iseloomu ja naabruskonnaga. «Loo sõnum on, et armasta ise ennast ja tea, et sa oled «see rikkas n****r»,» kirjeldas Bodega Bamz lugu «Venom».

Lisaks tuntud räpparile on Alexi muusikavideos veel üks tuntud osaline, kelle otsa komistas eestlanna juhuslikult. «Ühel hetkel tundsin, et videost on midagi nagu puudu. Otsisin siis, et kust saab rentida madu ning avastasin firma New York Rent A Snake. Kui maole järgi läksin, siis selgus, et tegemist on korraliku superstaar-roomajaga, kes oli Britney Spearsi õlgadel 2001. aasta MTV videomuusika auhinnagalal loo «I'm A Slave 4 U» ajal,» rääkis Alex. Spearsi esinemist ja kuulsat madu näed SIIN:

Eestlanna sõnul oli aga tegelane, kelle Britney ristis Bananaks, päris kõvasti pikkust ja kaalu juurde visanud nii, et Alexil oli «kaasnäitlejaga» oli päris tükk tegemist. «Äge kokkusattumus on see, et ma isegi mainin Britney nime laulus, sest ta on minu jaoks ikooniline esineja ja minu bad bitch inspiratsioon,» võttis Alex lõbusa vahejuhtumi kokku.

Spearsi MTV esinemine on popmaailmas üsna meeldejääv sündmus ning 2016. aastal pühendas üks MTV reporter kõvasti aega, et Bananaks ristitud madu üles leida. Hiljem aga selgus, et mao nimi ei olnudki Banana ja tegelikult oli ta 2001. aastal veel päris nooruke.

Välismaal muusika ja modellindusega tegelev Majorlilkween on üles astunud ka kodumaal, näiteks Eesti Filmiauhindade galal, Eesti Muusikaettevõtluse Auhindade galal, mitmes telesaates ja on andnud mitu kontserti. Tema debüütsingel ilmus 2019. aasta märtsis ja samal aastal astus ta üles ka popstaari Dua Lipa muusikavideos «Don't start now».

«Ootan väga, nagu kõik muusikud terves maailmas, et millal saan oma muusikat elavas esituses kuulajateni tuua. Seni teen tööd stuudios ning valan oma fantaasiad ja emotsioonid videotesse. Loodan siiralt, et saan varsti Eestisse tulla ning siin korraliku sõu teha,» räägib eestlanna.