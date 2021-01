Kanada artist The Weeknd postitas hiljuti Instagrami uue portreefoto, mis on netirahva seas tekitanud suurt segadust. Paljude arvates on foto kinnitus sellest, et The Weeknd otsustas ilulõikuse kasuks ja käis noa all. Mõni peab aga neid, kes seda arvavad, puhta lollideks.