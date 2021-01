51-aastane kulturismilegend haigestus raskelt koroonasse: kes viirust ei usu, on idioot!

«Mul on korooviirus olnud juba peaaegu kolm nädalat. Kõik, kes te ütlete, et see on vale, olete idioodid. Olin sada protsenti kindel, et postitan selle, kuid kes tahab sellist enesetunnet kolmeks nädalaks? Te ei suuda seda mõista, kui teil pole viirust olnud. See on põrgu, millest olen läbi pidanud käima...»