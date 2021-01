Madridi Reali vutitähte süüdistatakse väljapressimises: taustal seksivideoskandaal

«Otsus see juhtum kohtu ette viia on täielik absurd ja ebaõiglane. Benzema pole midagi sellist teinud, mille eest teda peaks karistama,» rääkis Benzema advokaat Sylvain Cormier.

«Pärast rääkis ta mulle mitu korda, et tegemist on suurte ninadega ja ütles, et video on kuum kaup. Benzema ütles, et kui videos oleks tema, siis ta parem hoolitseks oma pere eest,» pajatas Valbuena toona.