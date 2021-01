PILDID ⟩ Kuidas see võimalik on? Brasiiliast pärit kaunitar on Rihannaga nii sarnane, et nad võiks õed olla

São Paulost pärit Beatrice näeb nii popstaari moodi välja, et Rihanna fännid lähenevad talle lausa tänaval. «Fännipiltide» tegemine on naisele nüüdseks igapäevaseks saanud ja ta on sellega üsna ära harjunud, sest teda on lauljatari võrreldud juba alates 2007. aastast alates.

«Ma olin keskkoolis, kui inimesed hakkasid mind temaga võrdlema,» rääkis ta väljaandele Truly. «Mu klassikaaslased ja sõbrad ütlesid, et ma näeb välja nagu Rihanna, seega ma hakkasin tema tegemisi jälgima.»

Nüüd, ligi kolmteist aastat hiljem, on Priscila sisulooja ja lauljatari jäljendaja. Naisel on terve tiim, kes tema väljanägemise eest hoolitseb ja igapäevaselt läheb tal sättimisele umbes tunnike.

«Selleks, et kõik visuaalselt õige välja näeks, kulub mul koos tiimi abiga tunnike,» avaldas ta. «Ilma nende abita võtab see kõik palju kauem aega.»

«Ma olen ära õppinud, millist meiki ta kannab. Vaadates temast pilte ja seda, kuidas ta poseerib.»

Priscila selgitas ka, et on kõvasti vaeva näinud, et popstaariga võrdlemisi sarnane välja näha. «Jälgin, milliseid riideid tal on, milline meik ja millised juuksed, et saaksin temaga nii sarnane välja näha kui võimalik.»

28-aastase naise raske töö on ka vilja kandnud, tal on sotsiaalmeedias suur fännibaas ning samuti on teda märganud ka popstaar isiklikult. «Märtsis hakkasin tõsisemalt TikTokki kasutama.»

«Hakkasin sinna videoid lisama ja inimesed leidsid, et ma näen Rihannaga väga sarnane välja – üks neist sai hitiks!»

«Veidi hiljem samal õhtul jagas üks tuntud Instagrami konto mu videot. Rihanna nägi seda ja jättis kommentaari: «kus album on, sis (sister - õde, õeke ingl k, toim)? #R9».»

«Mu unistus läks täide! Ta märkas mind. Ta tõepoolest märkas mind. See oli imeline – ääretult imepärane tunne,» meenutas Priscila.