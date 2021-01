VIDEO ⟩ Kanye Westiga paari pandud juutuuber paljastab, kas tal oli räppariga afäär

Videos väljendab Jeffree ennekõike oma üllatust, et kui suureks see asi puhutud sai. ”Ma olen vallaline. Ma ei maga mitte kellegagi, see on nii veider!”

Oma varasemaid säutse õigustades ütleb Jeffree kõigile meediaväljaannetele: ”Mulle meeldivad pikad mehed.” Mida Jeffree täpsemalt selle all mõtles, jääb häguseks, kuid võib arvata, et ta läks naljaga kaasa vaid seetõttu, et Kanye on võrdlemisi pikk meesterahvas.

Jeffree kinnitab, et ta ei ole kordagi Kanyega koos aega veetnud ja vaatab kogu sellele draamale huumoriga. Wyomingi kolis Jeffree sugugi mitte Kanye pärast, vaid lihtsalt põhjusel, et tegu on kõige väiksema populatsiooniga osariigiga USA-s, kus on kaunis ja rahulik elada.