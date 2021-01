Pooltühjades hallides on nüüd rohkem ruumi neile väljavalitutele, kes on alaliitude poolt pandud koondislaste või koondise kandidaatide nimekirja. Rahvasportlased, asjaarmastajad ja noored sportlasehakatised võivad Harjumaal ja Ida-Virumaal õues jooksmas käia, välijõusaalides ennast liigutada, suusatada või jääaugus suplemist proovida. Oma töötajate tervise eest hoolitsevad ettevõtjad, kes on firma nimele spordisaalides ajad broneerinud, peavad ootama koroonaviiruse taandumist ja lootma, et töötajad piirangu ajal ennast käest ei lase.