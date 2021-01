7. jaanuaril avaldatud artiklile on lisatud kahest fotost koosnev esipilt, millest ühel teevad kaks meest kätekõverdusi. Teisel on aga noorem paar mootorrattal, kelle korrakaitsjad on peatanud. Fotol olev paar on novembri alguses tagasi Balile lennanud Eesti instastaarid Juhani Särglep ja Katri Kats. Eestlanna selgitas Elu24-le, mis täpselt tol hetkel juhtus.