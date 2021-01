VAU! ⟩ Eesti Muusikaauhindade 2021 saatejuhid on selgunud

Kaire Vilgatsi sõnul on nende eesmärk tuua televaatajateni gaala elurõõmsalt ja tähistades Eesti muusikat. "Õhtujuhtimine on kindlasti aukartust äratav amet, aga kui seda üldse kellegagi koos teha, siis loomulikult Dagmariga," lubab Kaire igati lustakat õhtut.

"Oleme Vilgatsiga muusikaauhindade galal küll varem laulnud, ent ühtegi kategoorianominatsiooni me sobitunud pole. Kui tuli pakkumine juhtida selleaastast gaalat, oli see suur üllatus. Tohutu au on seda teha," räägib põnevusega Dagmar Oja.