7 MILJONI KÜSIMUS ⟩ Johnny Depp tahab teada, kuhu Amber heategevuseks mõeldud rahahunniku pani!

Aastal 2016 lahutanud Amber Heardi ja Johnny Deppi vahel tõusevad taas leegid. Depp väitvat, et 7 miljonit dollarit, mille Amber lubas peale kohtuvõitu heategevuseks annetada, ei ole aga siiski abivajajateni jõudnud.

Mirrori andmetel lubas näitlejatar peale lahutusega ühelepoole jõudmist jagada raha Los Angelese lastehaigla ja Ameerika kodanikuvabaduste liidu vahel. Lastehaiglas on Amber vabatahtlikuna töötanud viimased 10 aastat, soovides toetada rahaliselt just oma koduhaiglat. Kodanikuvabaduste liitu läheks naise sõnul raha eesmärgiga, et toetada naistevastase vägivalla peatamist. Kummalegi 3,5 miljonit dollarit.

Daily Mail andmetel on kariibimerepiraatide näitleja advokaat kahe aasta jooksul olnud pidevalt kontaktis eelmainitud organisatsioonidega. Kodanikuvabaduste liidult pole õnnestunud advokaadil vastust saada, küll aga on eelpoolmainitud lastehaiglani jõudnud vaid 100 000 dollarit.

Lastehaigla sõnul tegi nad ka 2019 aasta juunis järelpärimise, et millal võiks ülejäänud raha laekuda. Päring jäi aga vastuseta ja haigla sõnul neil seda raha pole, mistõttu on advokaadid veendunud, et Amberi lubadus annetada oli vaid üks suur vale.

Heardi esindaja sõnul on Deppi tegevuse näol tegu järjekordse katsega juhtida tähelepanu Ühendkuningriikide kohtu leidudelt, mis tõestaksid tema süüd. "Amber on nüüdseks juba annetanud 7-kohalise summa ja soovib jätakata seni, kuni lubatud eesmärk on täidetud," põhjendab Heardi eestseisja puuduvaid summasid.