Jälle päevad: Norra lauljatar viis oma vana tembu sammu kaugemale

«See aeg on jälle käes!» andis lauljatar ja suunamudija Sophie Elise paar päeva tagasi instafännidele teada.

Neiu keerutas novembris tolmu üles, kui jagas Instagramis pilti oma paljast tagumikust ja jalge vahelt rippuvast tampooninöörist. «Naine võib olla seksikas ka päevade ajal ja seda tuleks omaks võtta,» selgitas suunamudija toona, miks sellise pildi postitas.

Nüüd on 26-aastane Sophie vanade trikkide juures tagasi ning postitas samal teemal mitte ainult ühe, vaid lausa neli pilti. Neiu näitab lähedalt ka oma venitusarme, mille paljud instakaunitarid piltidelt minema töötlevad.

Lõbusal pildiseerial hullab lauljatar ilmselt oma magamistoas, jalas vaid heledad aluspüksid. «Sind tuleks austada juba selle eest, et julged päevade ajal valgeid alukaid kanda,» märkas üks kommentaator naise julgustükki.

Loomulikult jagus jälle neidki, kellele Sophie postitus muljet ei avaldanud. Jälgijaid on norralannal 458 000 ning, nagu öeldakse, nii palju kui on erinevaid inimesi, on ka arvamusi.

«Sa peaksid hakkama oma vetsupoti sisust pilte üles panema, see on ju nii naturaalne!» mõnitas üks. «Pole kahtlust, et sa oled… julge? Aga kas keegi suudaks mulle selgeks teha, mis mõtet on maailmale kuulutada, et sul on päevad?» sattus teine segadusse.