Rahandusminister Helme pani oma arvutuses 952 miljoni euroga mööda

Helme tuli neljapäeva õhtul Facebookis lagedale arvutusega, millega pani enda arust paika opositsiooni muudatusettepanekute maksumuse. «Mind rahanumbrid ikka huvitavad,» märkis ta. Avaldame Helme mõttekäigu muutmata kujul, et saaksite tehetega sammhaaval kaasas käia:

«Riigikogu suure saali istungid on rangelt paika pandud kodukorra seadusega ning käesoleval aastal toimub kokku 29 istunginädalat. Igas nädalas on töötunde maksimaalselt 35 tundi. Seega on ilma erakorraliste istungiteta 2021. aastal riigikogus maksimaalselt 1015 töötundi. Saame arvutada, et ühe töötunni hind riigikogus 21 300 eurot.

Opositsioon on abielureferendumi eelnõule esitanud 9317 muudatusettepanekut ning lubanud, et võtab iga ettepaneku eel 10 minutit vaheaega. Koos muudatuse tutvustuse ja hääletusega jõuab sel moel tunnis menetleda keskmiselt 5 muudatusettepanekut. Kui opositsioon saab oma tahtmise, siis menetleme me nende ettepanekuid 46 585 tundi ehk 1331 töönädalat. Arvutades selle ümber riigikogu töötunni kuludeks saame me summaks 992 260 500 eurot. No nõksa alla miljardi.»

Sellest tulenevalt peaksid Helme arvates järgmised valimised tulema alles 46 aasta pärast. «Teie valitud rahvasaadikud tahavad valimised ära jätta, et istuda aastani 2067 ja kulutada 992 miljonit eurot, et arutada, kas laipadega võiks abielluda või kas Eestis tohivad abielluda öösiti norskavad inimesed,» kinnitas rahandusminister.

Numbrid on ebanormaalsed

Facebooki kommentaariumis märgati mõne tunniga, et Helme on teinud arvutamisel pisikese vea, mis lõpptulemust märkimisväärselt muudab. Reede hommikul parandas eksituse ka Helme. «Mulle juhiti tähelepanu, et olen teinud vea ning ühes kohas jagamise asemel korrutuse teinud,» tunnistas rahandusminister ning lisas: «Numbrid on sellegipoolest täiesti ebanormaalsed.»

Sellest tulenevalt ei kuluks ettepanekute menetlemiseks 1331 töönädalat, vaid hoopis 53. 992 miljoni euro asemel kulutataks sellega 39 681 900 eurot maksumaksja raha ehk 952 578 600 euro võrra vähem, kui Helme esialgu väitis.