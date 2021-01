Söömishäirete all kannatanud ujumise olümpiavõitja: häbenesin, kuidas ma trikoos välja näen

28-aastane austraallanna paljastas, et söömishäired on teda vaevanud juba viimased kaks aastat.

«Olen võtnud lahtisteid, lugenud kaloreid, jätnud vahele söögikordi ja pidevsalt ennast kaalunud. Olen häbenenud kuidas ma ujumistrikoos välja näen. Iga kord kui ma peegli ees olin, arvustasin oma keha.» kirjutas Seebohm.

Emily Seebohm. FOTO: Petr David Josek/AP/Scanpix

«Mulle on räägitud, et ainus viis, kuidas kiiremini ujuma hakata, on kaalu langetada. Ja ma olen sellesse uskunud. Alanud aastal kavatsen vapram olla,» jätkas ta.

Seebohm rääkis, kavatseb endiselt oma kehale tähelepanu pöörata, kuid teha seda oma keha väärtustades. Samuti soovib ta olla ausam nii enda, kui teiste suhtes.

«Ma ei palu midagi, kuid loodan, et saan abiks olla igaühele, kes tunneb samamoodi, nagu mina. Tegin selle liblikatätoveeringu eelmise aasta lõpus. Et see meenutaks mulle, et ma saan sellega hakkama.»

Seebohm on valmistunud Tokyo olümpiamängudeks. 100 meetri seliliujumises on ta üks peamiseid kullapretendente. Varem on Seebohm oselnud kolmedel olümpiamängudel: Pekingis aastal 2008, Londonis 2012 ja Rios 2016.

Austraalia hõbedane teatenelik: Emily Seebohm, Taylor McKeown, Emma McKeon ja Cate Campbell. FOTO: Stanislav Krasilnikov/Stanislav Krasilnikov/TASS/Scanpix