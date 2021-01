Suunamudija Ava Louise lasi paari päeva eest TikTokis liikvele kuulujutu, et Kanye West semmib homoseksuaalse iluguru Jeffree Stariga . 22-aastase suunamudija sõnul oli staaride armuafäär Los Angelese aastavahetuspidudel eriti kuum jututeema.

Ava Louise väitis, et tal on Los Angeleses ühiseid tuttavaid Kim Kardashian Westi lahutusadvokaadiga. Tema allikad olevat rääkinud, et Kim kurtis advokaadibüroos Kanye meespartnerite üle ja üks neist pidavat olema kuulus YouTube'i iluguru.