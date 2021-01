AJASTU LÕPP ⟩ Filmiti Kardashianide tõsieluseriaali viimane osa

FOTO: Kuvatõmmis Kourtney Kardashiani Instagrami Story'st. Sarja «Keeping Up With the Kardashians» helitehnik Erin Paxton.

Kuidas talenditu perekond aastaid kogu maailma meelt lahutas

Sari alustas 2007. aastal, mil perekond tegelikult väga tuntud polnudki. Kardashianide patriarh, 2003. aastal surnud Robert Kardashian, oli tuntust kogunud kui OJ Simpsoni kaitsja kuulsas kohtuprotsessis sportlase üle. Kim Kardashian oli töötanud Hiltoni hotelliketi pärijanna Paris Hiltoni heaks ning ehkki paar kuud enne sarja jõudmist teleekraanidele lekkis ka Kimi seksvideo, on perekond eitanud ise intiimvideo lekitamist sarja promomise eesmärgil.

Kardashianid suutsid televaatajatele pakkkuda miskit, mis tundus intiimsem kui teised tõsielusarjad, vahendab The Guardian. Nad suutsid teenida miljardeid ennast tõeliselt televaatajatele avades.

Kardashianid on vastuoluline perekond ning neid on suisa nimetatud inimesteks, kes on «talenditud ja nartsissistlikud ajusurnud bimbod». Ehkki pereliikmeid on tihti nimetatud talendituks, mõjutavad nad ka inimeste elu, kes pole ehk isegi nende tõsielusarjast midagi kuulnud. Näiteks kaotas sotsiaalmeediaplatvorm Snapchat 1,3 miljardit dollarit aktsiaväärtust, kui perkeonna noorim liige, Kylie Jenner Twitteris säutsus: «Kas keegi veel ei ava enam kunagi Snapchati rakendust? Või olen see ainult mina...see on nii kurb».

Ehkki just sari «Keeping Up With the Kardashians» on see, mis tõi perekonnale kuulsuse ja suure osa nende teenistustest, on see tänaseks niivõrd marginaalne osa pere sissetulekust, et sarja lõpetamine nende heaolu ei mõjuta. Perekond teenib suure osa oma varast läbi sotsiaalmeedia, kus ühe reklaampostituse hind võib olla lausa miljon dollarit, vahendab The Guardian.