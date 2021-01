Trumpi vennatütar: mu onu on vaimselt ebastabiilne

Ehkki Mary Trump, kellel on doktorikraad kliinilises psühholoogias, võttis juba enne valimisi oma onu vaimse tervise teemadel sõna, šokeeris Kapitooliumiga seonduv ka teda. Mary kirjeldas intervjuus Kapitooliumi ründajaid kui vandaale, kes kandsid Auschwitzi koonduslaagri t-särke natsisõnumiga «töö teeb vabaks» ja lehvitasid lõunaosariikide lippu, mida seostatakse suuresti mustahanaliste orjapõlvega. «Olenemata sellest kõigest oli Trumpi sõnum neile ikkagi see, kui väga ta neid armastab» imestas Mary Trump, et onu väljendas heakskiitu taolisele käitumisele.

Ehkki Trumpi ametiaeg presidendina on loetud nädalate pärast läbi saamas, kaotas president vabariiklaste seas toetuse pärast suurt mässu, mis valitsushoones paar päeva tagasi aset leidis. Seetõttu nõutakse tema ametist vabastamist. Trumpi vennatütar loodab väga, et tema onu tagandatakse presidendiametist niipea kui võimalik: «Me peame kiirelt tegutsema».

Mõne nädala pärast pole Trumpil enam kaitset, mis tal oli presidendina. «Ma ei tea, mida ta tegema hakkab, aga me peame aru saama sellest, et ta on võimeline kõigeks. Ja kell tiksub» ütles Trumpi vennatütar kurjakuulutavalt, vahendab The Guardian.