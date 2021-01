NOORED SUUNAMUDIJAD ⟩ Grete Griffini tütred liitusid Instagramiga

Pisikesed tütred siiski ise enda kontosid haldama ei hakka - mõlema tütre profiilil on kirjas, et kasutajate eest vastutavad nende ema ja isa.

Grete abikaasa ja laste isa on Ameerika jalgpalli profiliiga (NFL) mängija Robert Griffin III. Robertil on ka kolmas tütar esimesest abielust, kellele samuti Instagrami konto tehti.

Türilt pärit Grete Griffin on seitsmevõistleja, tema õde on Grit Šadeiko, kes on samuti Eesti seitsmevõistleja ja ka 2011. aasta Euroopa noorte meister seitsmevõistluses.