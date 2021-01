Rohkete tätoveeringutega kaunistatud modelli jälgib Instagramis 2,4 miljonit kasutajat . Fännid on Jilli uue pildi võrdlemisi hästi vastu võtnud, sest see on ööpäevaga kogunud juba ligi 200 000 meeldimist.

Uus instapilt on nõnda provokatiivne, et on lausa ime, et see veel Instagrami tsensoritele hambu pole jäänud. «Kuidas sulle selline vaatepilt meeldib?» kirjutab ta pildialllkirjaks.