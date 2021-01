NÜÜD SIIS TEAME ⟩ Raskelt haige Anastasia Zavorotnjuki tütar kommenteeris, kuidas emal läheb

Näitlejatari 24-aastane tütar Anna Striukove avaldas Instagrami vahendusel, kuidas ema tervis on. «Mu ema on väga raskelt haige, aga teda ravitakse ja me usume, et kõik läheb hästi. Me tõesti loodame, et me jääme selles kõiges võitjaks,» kommenteeris Anna.

Elu24 kirjutas 2019. aasta septembris, et näitlejataril on diagnoositud ajukasvaja, mis on arenenud väga kaugele. Arstid arvasid toona, et ta sureb lähiajal. Samas levisid toona ka kuulujutud, et staari seisund stabiliseerus ja näha oli paranemismärke.

Näitleja Anastasia Zavorotnjuk on eelkõige tuntud tänu vene seriaalile, mis põhineb USA hittseriaalil «The Nanny».

Anastasia Zavorotnjuk ja abikaasa Pjotr Tšernõšev 2011. aastal. FOTO: Scanpix/ITAR-TASS

Zavorotnjuk on olnud kolm korda abielus, ta esimene abielu sakslasest ärimehega kestis vaid aasta. Ta teine abikaasa oli ärimees Dmitri Striukov, kellega koos asutas ta kinnisvarabüroo. Neil on kaks last, Anna ja Mihhail.