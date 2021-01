PEALE 16 AASTAT! ⟩ «Seks ja linn» alustab taas

US Magazine andmetel sai Cattrall siiski kuue hooaja vältel aru, et meeskonnaga ei olnud läbisaamised kõige paremad, mistõttu üheskoos töötamine ei sujuks ka edaspidi. Küll aga jätkavad seiklust tegelaskujud Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes ja Charlotte York.

HBO Max andmetel saab 10- episoodiline sari nimeks «And Just Like That...» ning võtetega alustatakse New Yorgis hiliskevadel. Sari esilinastub HBO Maxis.