VIDEO ⟩ Arnold Schwarzenegger: USA kongressis toimunu oli nagu natside Kristalliöö

Saksamaa annekteeris Austria märtsis 1938 ja sellest riigist sai Suur-Saksamaa osa Ostmark. See kannab nimetust anšluss.

«6. jaanuaril Kapitooliumis toimunud oli USA Kristalliöö. Mässajad üritasid tõenäoliselt riigipöördekatset ja panna kehtima oma seadusi. Nad ainult ei lõhkunud kongressihoone aknaid ja sisustust, vaid tallasid jalge alla kõik selle, mis on USA demokraatia alus,» teatas California endine kuberner.

Schwarzeneggeri sõnul oli mässajate seas ka neid, kes on olnud sõdurid ja osalenud sõdades ning neil on arvatavalt sellest vaimsed traumad.

Ta jätkas, et USA president Donald Trump sai ausas valimisvõitluses kaotuse osaliseks, kuid ei taha seda tunnistada, vaid otsib süüdlasi, nagu ka natsid.

«Trumpi arusaamad ja ideoloogia on sarnane natside omale, nad mõlemad rääkisid rahvale valesid ja õigustasid oma teguviise. Trump läheb ajalukku kui kõige kohutavam USA president. Arvatavalt unustatakse ta lõpuks samamoodi nagu tema ajast ja arust tviidid,» arvab Schwarzenegger.

Staari sõnul on demokraatia nagu mõõgatera, sest mida enam seda taguda, seda tugevamaks see saab. Oma sõnade kinnituseks viibutab Schwarzenegger tuntud mõõka, mis on pärit filmist «Barbar Conan», kus ta mängis peaosa.