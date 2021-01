VÄIKESED RINNAD JA AKNE ⟩ Liisa Leetma ja Helena Klaar arutlevad Instagramis iluideaalide üle

«Olen suure osa elust muretsenud oma pisikeste tissude pärast," kirjutab Liisa tagasivaatavalt. Kaunis modell pöörab tähelepanu ühiskonna seatud iluideaalidele, mis sugugi sellele kaasa ei aita.

Liisa peab oluliseks, et me ei unustaks, et teemad, mis meil hetkel väga korda lähevad, ei pruugi paari aasta pärast enam mitte midagi tähendada. "Meenutaks siin, et 2000ndatel oli teema size 0 ja kokaiinidieet," vaatab Liisa tagasi kummalisele ajale.

Selleks, et elada tõesti elu täiel rinnal ja mitte raisata oma aega jama peale, soovitab Liisa teha aeg-ajalt Instagrami detoxi. «See on nr. 1 äpp, kus reaalsus on lihtsalt nii nihkes ja paratamatult leiad ennast mõtlemas, et miks sa nii lamp, kole ja vaene oled,» vihjab ta äppi murekohtadele.

Liisa soovitab 1x nädalas 1 päev täielikku pausi Instagramist, kustutades oma äpi täielikult ära. «Arvestades, mis me 2020. oleme läbi elanud, siis minu mindset on igaljuhul YOLO. Ma ausalt ka ei viitsi enam mingi lambi asjade pärast muretseda, kulutada aega suva tegevustele/inimestele.» Liisa lubab edaspidi oma aega kulutada vaid endale ja enda lähedastele, luua ja kogeda.

Liisa postitusega samastus «Rannamajas» tuntust kogunud Helena Klaar, kes on tundnud end väga ebakindlalt just oma näonaha tõttu. «Mina kui akne legaliseerija (sellist sõna vist pole olemas, aga las ta olla haha) õppisin ka ennast armastama oi-oi kui palju aastaid, suureks mõjutajaks olidki vast tolleaegsed sõbrad ning akne,» räägib Helena oma enesearmastuse teekonnast.