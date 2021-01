Endine pornostaar avaldas põhjuse, miks ta eraelus vaid viie mehega on maganud

Hetkel modelli, instastaari ja Youtube'is videoblogijana raha teeniv Lana Rhodes on 24-aastane ameeriklanna, kelle karjäär meelelahutusmaailmas sai alguse pornostaarina. Lana arvates sellepärast arvataksegi, et ta on seksuaalselt seiklushimuline. Reaalsus on aga hoopis teistsugune, vahendab Daily Star.

Hiljuti rääkis Lana enda eraelust ja tunnistas, et ta on päris elus väga korralik. «Paljud inimesed eeldavad, et ma olen valmis seksima, sest ma töötasin pornotööstuses.»

Los Angeleses elav Lana, kes on juba mõnda aega aga suhtes juutuuberi Mike Majlakiga, eitab, et ta on eraelus valiv. Samas on ta pornofilmi võtteplatsi tegemisi mitte arvesse võttes maganud vaid viie erineva mehega, kellest kolmega viimase paari aasta jooksul. Üks neist on tema kallim Mike.

«Ma olen eraelus seksinud vaid viie või kuue mehega. Olen väga kombekas ja konservatiivne,» põhjendas Lana ühes taskuhäälingus.

Varasemalt on Lana viidanud põhjustele, miks ta eraelus nii kergesti linade vahele ei hüppa. «Kui ma pornot filmisin, siis ma ei seksinudki inimestega, kui kaameraid ei olnud. Mu elu keerles vaid töö ümber. Ärkasin iga päev üles ja läksin võtteplatsile pornostseeni filmima - mul ei olnud elu.»

Lana sõnul unustas ta päris seksi peaaegu ära, sest pornomaailmas on kõik lavastatud ja väga mehhaaniline. «Sul oli nii palju probleeme suguelundiga, su vagiina alati valutas. See oli nõme.»

Just sellel põhjusel ei kestnud Lana pornokarjäär kaua, vähem kui aasta pärast alustamist oli ta sellest loobunud. Olgugi, et ta oli kõigest mõned kuud pornomaailmas, sai temast Pornhubi üks populaarsemaid staare.