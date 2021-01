FOTO ⟩ Vaata millises pesus ootab Merylin Nau koju üht tuntud naistemeest!

«Nii ma ootan siis @ronn6mm koju 🤣🦄» seisab kauni pildi all. «On my way baby 🏇🏇🏇," vastab kommentaariumis Merylini kutsele Ron Nõmm. Kas tõesti on lahvatanud noorte vahel armuleek või on tegu vaid sõpradevahelise naljaga?