Telesari «Seks ja linn» tuleb küll taas, aga ühe väga suure muudatusega

Sarja uusversiooni saab näha voogedastuskanalilt HBO Max ning see hakkab kandma nime «And Just Like That...». Väljaanne TooFab kirjutab, et sarja hakatakse filmima kevadel ning selles teevad kaasa Sarah Jessica Parker, Kristin Davis ja Cynthia Nixon.

Uusversioonis ei tee kaasa näitleja Kim Cattrall, kes kehastas «Seks ja linnas» Samantha Jonesi tegelaskuju.

Cattrall on juba varasemalt mõista andnud, et teda uusversioonis näha ei saa. Samuti on näitlejatar öelnud, et teda ei häiriks ka see, kui mõni teine näitleja tema rolli üle võtaks. Hetkel tundub, et seda teed pole HBO siiski läinud.

Hiljuti jagas Sarah Jessica Parker sarja õrritusvideot ka Instagramis, kinnitades sellega, et Cattrall tõepoolest selles kaasa ei tee. Sedapuhku kommenteerisid nii mõnedki fännid, et Parkerile lihtsalt ei meeldi Cattrall. «Ei. See ei vasta tõele. Ma pole seda kunagi öelnud. Kunagi ei ütleks ka,» vastas Parker sedapuhku.

«Samantha pole lihtsalt osa sellest loost. Küll aga on ta alati osa meist. Pole tähtis, kus me oleme või mida teeme,» lisas Parker. Kommentaarile «igatsen Kimi/Samanthat», vastas Parker: «Meie ka. Me nii armastame teda.»

Kuulujutud, et «Seks ja linna» staarid Cattrall ja Parker omavahel läbi ei saa, levivad juba ammustest aegadest. Kim Cattrall on ka ise sel teemal sõna võtnud, kirjeldades nendevahelist sõprust «mürgisena» ning lisades, et Sarah Jessica Parker oleks võinud olla kenam inimene.

Sarah Jessica Parker ise väidab aga, et tema jaoks on see täiesti murettekitav, sest naise sõnul ei mäleta tema möödunut nõnda negatiivse kogemusena.

Telesarja «Seks ja linn» (originaalpealkirjaga «Sex and the City») toodeti aastatel 1998–2004. Sarjas oli neli peategelast: Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes ja Samantha Jones.