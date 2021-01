Õde jäi 17 aastat tagasi jäljetult kadunuks: Brasiilia vabavõitleja süüdistab inimkaubandust

43-aastane Belfort sõnas, et Brasiilias kaob jäljetult 80 000 inimest aastas ning pooled neist on lapsed ja noored inimesed. Mees palub, et kõik koos alustaksid tohutu probleemiga võitlust.

«See on sõnum tehnikagurudele, me peame looma moodused, kuidas need kohutavad numbrid väiksemaks saada. See puudutab nii seksi- kui inimkaubandusega seonduvat, samuti ebaseaduslikke lapsendamisi ja inimorganitega kauplemist.»