PILDID ⟩ 13 operatsiooni ja kaheksa Mr. Olympia tiitlit: kulturismilegend rääkis karjääriga kaasnenud kohutavatest vigastustest

Colemani on karjääri jooksul vaevanud hulgaliselt erinevaid vigastusi, mees on operatsioonilaual olnud keskmisest sagedam külaline.

«Selg on mul alati nõrgaks kohaks olnud,» rääkis ta Generation Ironile.

«Mäletan seda, nagu oleks see eile olnud. Teen alati 12-15 kordust. Olin parajasti kaheksanda korduse peal, kui kuulsin hirmsat raksatust. Arvasin, et julgestaja on mulle laksu andnud, nagu meil tavaliselt kombeks on,» rääkis Coleman.