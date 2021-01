KARMID KAADRID ⟩ Musta nimekirja kantud Trumpi toetajad väänatakse lennujaamas maha

USA Today andmetel eemaldas oma Washington-Minneapolis lennult kaks reisijat ka Delta Air Lines.

American Airlines reisilt on aga pärit video, milles lennuki kapten ähvardab märatsevaid reisijaid lennukist eemaldada. Reisija Amanda Head, kes video Twitterisse posititas, räägib, et hoiatus järgnes reisijate valjuhäälsetele hüüdudele - "Fight for Trump" ja "USA".

.@AmericanAir threatening to “dump people off” in the middle of Kansas. Unreal. pic.twitter.com/Tmmek6Yu5h — Doctor President-elect Amanda Head (@AmandaHead) January 8, 2021

American Airlinesi stjuardesse esindav ametiühing, professionaalsete stjuardesside assotsiatsioon (APFA), avaldas muret, et reisijad "näitasid välja poliitiliselt motiveeritud agressiooni teiste reisijate ja meeskonna vastu". APFA president Julie Hedrick tunnistas, et öelda, et tal on mure lennumeeskonna turvalisuse pärast, on veel vähe öeldud.