RÄPIMAAILM ⟩ Genka ja DEW8 andsid välja värske ühisalbumi «OLEG»

Auhinnatud räpialbumist, « Oleg Kosjugini lugu », on möödumas õige pea kümme aastat. Oleg Kosjugin on aga peale pikka ootamist tagasi, andes Genka riimide vahendusel albumi sündi oma panuse. Albumil teevad kaasa ka mitmed teised Eesti artistid, nagu Robin Juhkental, KiROT, Grinks ja Põhja-Koera.

Genka sõnul pole aga siiski tegu «Oleg Kosjugini lugu» jätkualbumiga, vaid see on kompott DEW8, Genka ja Olegi erinevatest stiilidest. Siit ka albumi nimi.

Artistide sõnul on hoolimata vihjetest Olegi eelnevatele tegemistele siiski praeguse albumi puhul tegu palju enamaga. «See on riimide album - tõsine ja samas naljakas,» räägib Eesti räpikuningas Genka. Albumi kaasautor lisab, et plaadil on paljut, mida õppida, alustades kunstist ja huumorist ning lõpetades kurbuse ja vihaga.