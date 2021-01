Tai kuningas käib koos kaasaga populaarsuse tõstmiseks vanglates põrandaid pühkimas

Ta on hakanud koos oma kuningliku kaasa Sineenat Wongvajirapakdiga, kes on ta lisanaine, käima üle Tai asuvates vanglates, kus nad tutvuvad oludega, vestlevad vangidega, kuid aitavad ka vanglat koristada, näiteks pühivad põrandaid, teatab straitstimes.com.

Tai meedia kajastab nende vanglaskäike näidates, et kuningas ja kuninglik kaasa tunnevad end karistada saanute juuresolekul vabalt.

Saksamaa võimud olid siis mures, et kuninga liiga pikk sealviibimine võib tekitada kahe riigi vahelise diplomaatilise kriisi. Möödunud aasta lõpul kuningas siiski naasis kodumaale.

Pärast Euroopast Taisse tagasi tulemist alustas kuningas ringkäike oma riigis ja poseerib meediafotode jaoks. Vanglate külastamine on ta värskeim mainekujundusprojekt ja seni on see kulgenud edukalt.