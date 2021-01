PILDID ⟩ Pühajärve legendaarne laululava lammutatakse. Mis tuleb asemele?

Otepää vallavalitsusest öeldi Elu24-le, et vald ostab vana asemele uue mobiilse lava. «Mobiilne lava otsustati muretseda just seetõttu, et seda on võimalik kasutada erinevatel vabaõhusündmustel ka mujal Otepää vallas,» sõnas Otepää vallavanem Jaanus Barkala Elu24-le.