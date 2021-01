30 AASTAT MR.BEANI ⟩ Rowan Atkinson süüdistab seriaali «Sõbrad» nalja varguses

Atkinsoni sõnul leidus aga huvitaval kombel ka inimesi, kes arvasid, et asjad olid risti vastupidi ja et nalja varguses tuleks süüdistada hoopiski «Mr. Beani» tegijaid.

«Kui me tegime The Bean filmi aastal 1996, siis me otsustasime plagieerima iseennast ja kasutada koomilist nalja ka filmis,» räägib Atkison tagasivaatavalt. Kahetsusega tõdeb aga näitleja, et 90ndatel olid võtted pooleli ka seriaalil «Sõbrad», kes nalja varastasid.